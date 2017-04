Auto2000 Promo Goes To Japan Khusus Pembelian Pembelian All New Sienta

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Nicko Ardinata

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Branch Manager Auto2000 Supadio, Cito Kurnia mengatakan hanya di Auto2000 Supadio yang memberikan promo Goes To Japan untuk pembelian Toyota All New Sienta, Selasa (25/4/2017).

"Hanya di Auto2000 yang memberikan promo Goes To Japan untuk 40 pemenang atas pembelian Toyota All New Sienta yang sudah dimulai dari bulan Februari hingga bulan Juni 2017 mendatang," ujarnya.

"Jadi 40 pemenang tersebut hasil undian dari pembelian Toyota All New Sienta baik cash maupun kredit," tambahnya.

Cito juga menjelaskan bahwa pemenang hasil undian Goes To Japan dalam tiketnya tidak sendirian.

"Jadi dalam tiket Goes To Japan, Pemenang hasil undian tidak sendirian, melainkan terhitung berpasangan. Pembelian cash maupun kredit tetap mendapatkan kupon undian dan pengundian akan dilakukan awal bulan Juli," jelasnya.

Ia menuturkan tujuan promo yakni memperkenalkan Toyota All New Sienta juga merupakan mobil keluarga seperti (Toyota) Avanza.

"Toyota All New Sienta ini juga merupakan mobil keluarga seperti (Toyota) Avanza yang juga bisa mengisi sebanyak 7 penumpang" tuturnya.

"Namun yang membedakan itu ada fitur menariknya yakni pada pintu 3 dan 4 yang digeser yang dibuat seperti (Toyota) Alphard," tandasnya.

Ia menegaskan bahwa promo hanya berlaku pada pembelian Toyota All New Sienta di Auto2000,"tidak berlaku di dealer lainnya, hanya di Auto2000 saja,"tegasnya.