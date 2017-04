Peringati Hari Kartini, Mitsubishi Sintang Gelar Even WOW

Branch Manager PT Gemilang Berlian Indah Sintang, Bonifacius (paling kiri) memberikan doorprize kepada para konsumen saat acara utama Week Of Women (WOW) di Showroom Dealer Mitsubishi Motors Sintang, Jalan Sintang Pontianak KM 9 Nomor 88, Sabtu (22/4/2017).

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG – PT Gemilang Berlian Indah Sintang selaku agen resmi kendaraan Mitsubishi bekerjasama dengan PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (PT MMKSI) berpartisipasi pada even National Day Campaign (Hari Kartini) bertema Week Of Women (WOW).

Pada even WOW yang berlangsung tanggal 17-30 April 2017, para konsumen dimanjakan dengan berbagai macam kegiatan diantaranya test drive, pemberian doorprize hadiah, souvenir serta kegiatan hiburan lainnya saat acara utama WOW di Showroom Dealer Mitsubishi Motors Sintang, Jalan Sintang Pontianak KM 9 Nomor 88, Sabtu (22/4/2017).

“Dari rentang pelaksanaan WOW pada 17-30 April, kami memilih satu tanggal atau hari sebagai hari utama peringatan acara Week Of Women (WOW) yakni 22 April,” ungkap Branch Manager PT Gemilang Berlian Indah Sintang, Bonifacius.

Sehari sebelumnya, para pegawai terdiri dari sales, service dan sparepart part membagikan bingkisan kepada setiap pengguna jalan, khususnya masyarakat Sintang di kawasan traffic light Simpang Lima atau Bundaran Tugu Adipura Sintang, Jumat (21/4/2017).

Sebagai bentuk apresiasi Kartini Day atau hari Kartini, 8 staf wanita mengenakan pakaian kebaya lengkap plus sanggul. Sedangkan staf pria mengenakan pakaian batik.

“Program WOW ini sebagai bentuk partisipasi Mitsubishi Motors memperingati Hari Kartini. Program juga bertujuan mensosialisasikan program 3S (Sales, Service & Spare part), serta tingkatkan awareness (kesadaran) masyarakat Indonesia kepada dealer resmi Mitsubishi Motors,” pungkasnya.