Peringati Hari Bumi, Gempa Fisip Untan Gandeng Duta Lingkungan Hidup

Lisnawati

Humas GEMPA

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBURAYA - Memperingati hari bumi Gerakan Mahasiswa Pecinta Alam (GEMPA) FISIP UNTAN menggelar beberapa aksi cinta lingkungan dengan menggandeng duta lingkungan hidup Pontianak tahun 2016 di SDN. 22 Parit Tembakul di Kabupaten Kubu Raya, Sabtu (22/04) pagi.

Kegiatan ini diikuti oleh para siswa SDN. 22 Parit Tembakul dengan penuh antusias. Duta Lingkungan Hidup Pontianak tahun 2016 juga ikut berpartisispasi dalam kegiatan tersebut.

Dengan memberikan sedikit sosialisasi mengenai edukasi cinta lingkungan kepada anak-anak SDN 22 Parit Tembakul, Kubu Raya.

Nurhayati Ketua “GEMPA” FISIP UNTAN mengatakan tema dari kegiatan ini adalah “ To Plant the life and loving earth”. “Dalam rangka memperingati hari bumi yang jatuh pada tanggal 22 april kami mengadakan kegiatan GEMPA Goes to school.

Adapun bentuk dari kegiatan ini yaitu aksi penanaman bibit pohon dan edukasi cinta lingkungan yang di balut dalam FUN OUTBOND,”jelasnya.

Di sela-sela kesibukannya, Fuzy Firda Zhan seorang freshgraduate S1 Ilmu Politik Fisip Untan yang sekaligus pada tahun 2016 dinobatkan sebagai Duta Lingkungan Hidup Pontianak ini ikut hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Beliau memberikan Apresiasi kepada UKM “GEMPA” FISIP UNTAN.

“Anak-anak adalah generasi penerus kita kelak yang akan menjaga dan melestarikan bumi ini. Untuk itu kita harus mulai mengajarkan kepada mereka dengan paket lengkap yaitu edukasi dan juga praktik langsung untuk aksi lingkungan. Untuk pendekatan itu juga di bubuhi dengan permainan-permainan/ games yang di sesuaikan dengan hari bumi. Saya sangat mengapresiasi kegiatan hari bumi yang telah di kemas dengan menarik oleh UKM “GEMPA” FISIP UNTAN “ tutur Fuzy (22).