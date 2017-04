Pemain Persipon Siap Menghadapi Laga Perdana

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Wahidin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kapten Tim Persipon Pontianak, Imam Subekti menyatakan bahwa ia dan rekan-rekan satu timnya sudah siap untuk menjalani pertandingan perdana Liga 2 melawan Sragen United, Sabtu (22/4/2017) sore.

"Kita semua sudah siap, semua dalam kondisi fit untuk bisa bermain all out. Kalau line up pemain, semua tergantung kepada pelatih menyiapkan besok, tapi kita semua sudah siap jika dipercaya main," jelasnya kepada Tribun Pontianak.

Imam juga berharap besok cuaca dalam kondisi cerah. Karena jika terjadinya hujan, maka akan mengganggu pola maupun strategi bermain. Namun menurutnya sekalipun hujan, timnya juga siap.

"Kita berdoa saja biar tidak hujan pas tanding. Tetapi fokus kita buka ke situ, yang penting saat main kita tetap konsentrasi saling mengingatkan, karena ini pertandingan perdana kita," terangnya.

Saat ditanya mengenai Sragen United, Imam mengaku belum mengetahui siapa-siapa saja pemain dan gaya permainan pemain-pemain Sragen sendiri. Oleh karena itu, ia sangat mewaspadai segala kemungkinan yang bisa saja terjadi.