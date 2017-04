Marcelino Jovalnaldo Duta Lingkungan Hidup Sekadau 2017 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU - Pemerintahan Kabupaten Sekadau melalui Dinas Lingkungan Hidup menggelar pemilihan duta lingkungan hidup di SMA Karya Kabupaten Sekadau, Kamis (21/04/2017).

Dalam pemilihan tersebut ditentukan satu pemenang yang akan menjadi Duta Lingkungan Hidup di Kabupaten Sekadau.

"Untuk juara 1 Marcelino Jovalnaldo," ujar Ester, satu diantara juri, Jumat (21/04/2017).

Selain pemilihan juara yang akan menjadi duta lingkungan hidup di Kabupaten Sekadau, ada juga peserta yang meraih runner up.

"Untuk Runner Up 1 Awi, Runner Up 2 Alexandria Armelitha dari SMA Karya, Runner Up 3 Markus Peri, dan Runner Up 4 Dewi Sartika Aling perwakilan Nanga Mahap," tukasnya.