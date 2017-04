Kartini Kalbar Tampil Anggun dengan Kebaya

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pada saat ini trend busana telah mengalami revolusi. Seperti yang kita ketahui, kebaya adalah salah satu busana adat yang sarat dengan makna filosofis dari daerah kebaya itu berasal.

Seiring dengan tumbuhnya trend fashion, kebaya mengalami proses transformasi yang tadinya sekadar busana sehari-hari di rumah disulap menjadi busana yang mempesona.

Dan sekarang kebaya tidak hanya identik dengan pakaian out of date, jadul, tetapi kebaya sudah menjadi sebuah mode yang dipakai semua kalangan, baik acara formal ataupun acara non formal. Pada perayaan Hari Kartini, lazim para wanita mengenakan kebaya.

Lepas dari apa sesungguhnya kaitan antara Hari Kartini dan penggunaan kebaya, busana tradisional itu memang anggun untuk dikenakan pada bermacam-macam acara.

Kebaya dapat dikreasikan dengan banyak model. Seperti kebaya yang dikenakan para Srikandi Kalbar pada edisi Minggu ini.

Ada yang mengenakan kebaya dengan kombinasi kain batik, ada juga yang mencoba mengkreasikannnya dengan terusan sehingga kebaya itu menjadi model longdress yang tidak menghilangkan aksen kebaya itu sendiri.

Tak perlu menambahkan banyak aksesori, dengan kebaya yang mereka kenakanan, mereka terlihat sangat anggun.