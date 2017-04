Warna Baru Pada New Honda Vario Disiapkan Posisi Pemimpin Pasar

New Honda Vario di Pabrik Honda, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Honda segarkan skuter matik (skutik) premium andalannya, Vario, dengan hadirkan warna dan stripe baru. Perubahan inipun diharapkan mampu amankan posisi Honda sebagai pemimpin pasar di kelas ini.

“Kami terus melakukan pengembangan tidak hanya secara fitur dan teknologi, namun juga selalu menghadirkan konsep warna baru yang memimpin dan mengubah trend skutik generasi muda Tanah Air,” ujar Direktur Marketing AHM Thomas Wijaya, sebagaimana rilis yang diterima Tribun, Kamis (20/04/2017).

Hal inipun terlihat dari target penjualan yang diusung pada Vario dengan warna terbaru ini. Baik New Honda Vario 150 dan New Honda Vario 125 ini, ditargetkan dapat terjual sekitar 90.000 unit per bulan di Indonesia.

Motor ini, katanya, cukup berhasil sedot minat pecinta skutik tanah air sebagai tunggangan. Sehingga mampu perluas raihan pangsa pasar Honda di kelas sepeda motor skutik.

Hal ini terlihat dari data yang dikeluarkan Asosiasi Industri Sepedamotor Indonesia (AISI). Sejak dirilis pertama kali pada September 2006 hingga Maret 2017, motor skutik satu ini telah dimiliki oleh 9.575.508 konsumen.

Bahkan dalam renyang Januari – Maret 2017, Vario series memberikan kontribusi 32,54% terhadap penjualan skutik Honda. Setidaknya, 301.374 unit Vario Series terjual di periode tersebut.

"Skutik ini telah memimpin tren skutik berfitur dan teknologi canggih dengan warna terkini. Tren ini terus dilanjutkan melalui penyegaran warna terbaru New Honda Vario 150 dan New Honda Vario 125, akan menjadi tren baru skutik di Tanah Air," pungkasnya.