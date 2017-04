Kondisi Terakhir Jupe Buat Sederet Teman Artis Menangis, Ini Faktanya!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kondisi kesehatan pedangdut Julia Perez memang tengah melemah.

Hal tersebut disampaikan oleh Nia Anggia, adik Julia Perez melalui unggahan instagramnya.

"GOD pls hear my prayers (emoji) Save her life... She's my everything (emoji)," tulis Nia dalam unggahannya tersebut, Rabu (19/04/2017).

Dalam unggahannya itu tampak Jupe masih terbaring lemah di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta Pusat.

Selain Nia, Markoneng, Manajer Jupe juga menyatakan kondisi Jupe kurang baik melalui unggahan di akun Instagram-nya, @markonengjtown, Rabu (19/04/2017).

Dalam unggahannya tersebut, Markoneng mengatakan adanya pembengkakan di kaki dan perut Jupe akibat terlalu banyak obat yang masuk ke tubuhnya.

"Buat teman atau sahabatku mohon do'a nya sejenak untuk saudara kita Yuli Rahmawati atau Julia Perez yg lg berjuang melawan cancer,"

"dan kondisi jupe lg kurang baik krna ada pembengkakan lg di kaki dan di perut akibat byk nya obat yg masuk ke tubuhnya (emoji) Ku mohon seikhlasnya dr teman" atau sahabat ku untuk mendo'a kannya,"

"Walaupun hanya al fatihah Itu sgt berarti untuk kesembuhan Yuli Rahmawati atau Julia Perez (emoji) Al Fatihah (emoji) #pray #godisgood," tulis Markoneng dalam unggahannya itu.