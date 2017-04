Kondisi Jupe Saat ini Semakin Kritis, Tak Bisa Ngomong dan Makan Aja Lewat Selang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kondisi Julia Perez atau yang biasa disapa Jupe dikabarkan semakin menurun.

Pihak keluarga pun enggan berkomentar banyak perihal kondisi Jupe.

Namun nampak dari foto yang diunggah oleh adik Jupe, Nia Anggia melalui akun instagramnya, Jupe terlihat memejamkan mata sementara di sisinya Nia berbaring.

Dari foto itu terlihat slang melingkari tangan dan di hidung pelantun Belah Duren itu.

Bibir dan mata Jupe juga nampak membengkak tak seperti biasanya.

Sementara kalimat penuh haru tertulis di kolom caption foto tersebut.

Nia berharap doanya didengar oleh Tuhan untuk menyelamatkan hidup kakak tercintanya itu.

Baca: Saat Penggalangan Dana Untuk Jupe, Ivan Gunawan Tiba-tiba Marah

"GOD pls hear my prayers (emoticon) Save her life... She's my everything (emoticon)," tulis Nia Anggia dalam kolom caption foto yang diunggahnya pada Rabu (19/4/2017).

Tak hanya Nia, penyanyi Maia Estianty juga sempat mengunggah foto kondisi Jupe, namun foto tersebut tiba-tiba dihapus dalam hitungan menit.