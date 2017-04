Honda Segarkan Tampilan Vario, Ini Penjelasana Prastya Agusta

Antrean Produksi New Honda Vario di Pabrik Honda, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Honda berikan sentuhan baru pada sepeda motor di segmen skuter matik (skutik) premium andalannya, Vario. Tipe satu ini dibekali penyegaran pada warna.

"Ada beberapa penyegaran warna baru untuk Vario. Baik New Vario 150, juga New Vario 125," ujar Marketing Promosi Astra Motor Pontianak, Prastya Agusta, Kamis (20/04/2017).

Tak hanya warna. Penyegaran ini, katanya, juga dikombinasikan dengan grafis stripe terbaru yang hadir sebagai tren baru skutik di Indonesia.

New HondaVario 150, dihadirkan dengan kombinasi warna monotone baru. Yakni Exclusive Pearl White dan Exclusive Matte Black pada tipe CBS-ISS.

Keseluruhan warna eksklusif ini, juga dihadirkan dengan emblem 3 dimensi (3D) pada sayap Honda dan logo Vario 150. "Khusus untuk warna Exclusive Matte Black kini disematkan velg baru berwarna emas yang menghadirkan tampilan sporti yang lebih premium," lanjutnya.

Sementara itu, New Honda Vario 125 mendapatkan penyegaran pada tipe CBS dan tipe CBS-ISS. Penyegaran ini, diyakni semakin menguatkan tampilan sportinya melalui stripe dengan grafis garis tebal.

Dua tipe New Honda Vario 125 ini, memiliki warna baru. Yaitu Sonic White Red yang mengaplikasikan kombinasi warna baru dengan stripe merah.

"Penyegaran pada warna dan stripe ini, bakal memberikan identitas eksklusif bagi pengendara New Honda Vario. Baik New Honda Vario 150 maupun New Honda Vario 125 ," pungkasnya.