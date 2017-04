Afgan Unggah Foto Berpelukan Erat dengan Rossa di Instagram

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Meski dekat, hubungan Afgan Syhareza dengan Rossa tidak pernah terkonfirmasi.

Apakah keduanya sekedar dekat atau memang benar-benar pacaran.

Meski demikian, Rossa mengakui jika Afghan memberi inspirasi baginya.

Baca: Wow Mesranya Afgan dan Rossa di Foto ini, Pantesan Netizen Sampai Gagal Fokus

Kali ini Afghan mengunggah sebuah foto ketika ia berpelukan dengan Rossa.

Foto itu ia unggah di akun Instagramnya, @afgansyah.reza, Selasa (18/4/2017).

Baca: Afgan dan Raisa Saling Curi Pandang Sejak SMA

Menyertai unggahannya itu, Afgan memberikan beberapa kalimat sebagai ungkapan atas kekagumannya kepada Rossa.

"The heartfelt moment captured after she poured her heart out on stage with thousands of fans celebrating her musical journey. To me she is the epitomy of a strong woman, one who really knows what she wants. I admire that side of her. Congrats on your 21 years in music and many more to come. Proud of you, buu..," tulis @afgansyah.reza.

Jika diterjemahkan, ungkapan Afgan itu kurang lebih artinya : "Saat tulus ditangkap setelah ia menuangkan hatinya di atas panggung dengan ribuan penggemarnya merayakan perjalanan musiknya. Bagi saya dia adalah epitomy wanita yang kuat, yang benar-benar tahu apa yang dia inginkan. Saya mengagumi sisi nya. Selamat atas 21 tahun Anda di musik dan banyak lagi yang akan datang. Bangga padamu, buu ."