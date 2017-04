Jadi Viral, Gadis Ini Kirim Pesan Ke Ayahnya Ingin Lepas Hijab

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, - Ditengah kebijakan Amerika Serikat sejak terpilihnya Donald Trump sebagai presiden, banyak warga Muslim yang khawatir dengan kesejahteraan dan keamanan mereka.

Belum lagi terhitung banyak kasus Islamophobia di negara tersebut.

Lammyaa seorang remaja 17 tahun berdarah Arab dari Pennsylvania, Amerika Serikat, menjadi viral di twitter baru-baru ini.

Saat itu dirinya berada dalam sebuah grup chat yang sedang berdiskusi soal politik, dan saat itu temanya soal kebijakan presiden Donald Trump yang tidak memihak kepada Muslim.

Suasana pun memanas di grup chat tersebut.

Seorang teman dari temannya meminta Lamyaa untuk berhenti membela agamanya.

"Stop defending Islam B***h, you could'nt take that scarf off or your dad would beat your ass"

"Berhenti membela Islam, kamu tak akan berani membuka jilbabmu itu atau ayahmu akan memukulimu," begitu bunyi pesan yang menyerang dirinya dan diunggah ke akun twitternya.

Namun dirinya punya cara lain untuk membuktikan asumsi dari teman yang menyerangnya itu salah.

Lamyaa pun mengetik pesan untuk ayahnya, dalam capturean chat pesan, dirinya meminta izin untuk membuka jilbabnya.

Capture pesan Lamyaa pada ayahnya (Twitter)

Tak disangka ayahnya membalas dengan perkataan bijak, jika keputusan Lamyaa berjilbab bukanlah perintah darinya.

Ayahnya bahkan berkata jika Lamyaa memutuskan untuk membuka jilbab, dirinya juga akan mensupportnya, karena pilihan menggunakan jilbab bukan karena ada seseorang yang menyuruhnya.

Pesan yang diunggah oleh Lamya kemudian menjadi viral dan di retweet ratusan ribu kali oleh netizen.