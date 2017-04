Tak Menyangka, Penyanyi Cantik ini Ingin Punya Sembilan Anak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jika bukan karena segudang kesibukan pemilik single Can't Remember to Forget You ini berkata bahwa ia ingin hamil lagi.

Tapi karena harus menunaikan tugasnya sebagai penyanyi, Shakira, penyanyi asal Kolombia ini pun harus menunda keinginannya itu dan fokus pada kariernya untuk beberapa saat.

Tapi di hatinya yang terdalam, Shakira tahu ia sangat menginginkan memiliki anak lagi dari sang kekasih, Gerard Pique, bintang sepak bola yang bergabung dengan kesebelasan FC Barcelona itu.

Tak hanya satu anak lagi, Shakira bahkan mengaku ingin memiliki banyak anak lagi sampai dia bisa membentuk satu kesebelasan sepak bola sendiri!

"Aku ingin punya delapan atau sembilan anak lagi dengan Gerard dan bisa membentuk klub sepak bola kami sendiri," ungkap Shakira yang kini sudah memiliki anak pertamanya, bocah lelaki bernama Milan.

Meskipun kini harus berkonsentrasi di kareir, bagi Shakira, Milan tetap adalah prioritas nomor satu.

"Biasanya aku selalu dikelilingi ide-ide. Tapi setelah ada Milan, aku tidak punya banyak waktu. Aku harus buru-buru kembali ke rumah. Dan itu yang membantuku untuk fokus," ungkap Shakira mengenai pengalamannya menjadi ibu bekerja.

"Ketika kau memiliki bayi, ketika kau merasakan cinta dari bayimu, kau akan merasakan kedamaian dengan dunia ini. Kau ingin terus menyebarkan kabar baik dan membagikan kebahagiaanmu. Banyak orang juga yang menunjukkan cinta mereka pada Milan dan aku berharap dia besar dan bisa belajar memberikan cinta yang sama kepada banyak orang," kata Shakira bijak.

Empat tahun sudah kini Shakira menjalin kasih dengan Gerard dan menurutnya, rasa cinta yang dirasakannya pada sang kekasih tak berkurang.

"Dia bersamaku karena ia ingin bersama Shakira yang biasa bukan Shakira yang selebriti. Aku bersama dia karena dia adalah pria paling luar biasa yang pernah kutemui. Kami menginginkan banyak hal yang sama, kami membenci hal yang sama. Aku tidak pernah bersama-sama dengan orang yang merasakan passion yang sama denganku," ungkap Shakira panjang lebar.