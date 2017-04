Honda Target Kuasai 72 Persen Pangsa Pasar Motor Matik Kalbar

Jajaran Manajemen Astra Motor Pontianak berpose dalam peluncuran All New Honda Scoopy di Ayani Megamal Pontianak, Sabtu (15/04/2017).

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Status sebagai pemimpin pangsa pasar tak membuat puas Honda. Mempertegas posisi tersebut, brand otomotif multinasional asal negeri sakura, Jelang ini, luncurkan tipe anyar kendaraan roda dua di kelas sepeda motor matik.

Adalah All New Honda Scoopy, yang kini jadi senjata andalan baru Honda menjaga status quo-nya sebagai pemimpin pasar ini. Bahkan, kehadirannya digadang-gadang bakal menancapkan kuku Honda di pasar motor kelas sepeda motor matik lebih kuat lagi.

"Kami targetkan All New Honda Scoopy ini bisa berkontribusi sekitar 1,3 persen pada penguasaan pangsa pasar Honda di kelas sepeda motor matik semua tipe," ujar HSO Marketing Astra Motor Area Pontianak Erick Winardi Kusumo, dalam acara Press Gathering Launching All New Honda Scoopy, di Ayani Megamal Pontianak, Sabtu (15/04/2017).

Pria yang akrab disapa Erick ini mengungkapkan, berdasarkan data yang dihimpun pihaknya, saat ini Honda menguasai sekitar 70,7 persen di kelas sepeda motor matik semua varian. All New Honda Scoopy-pun diharapkan mampu lejitkan penjualan sepeda motor matik Honda hingga nantinya mampu menguasai 72 persen pangsa pasar.

"Target kami, untuk di kelas sepeda motor matik, Honda bisa raih sampai 72 persen dari total pangsa pasar. Kalau dari angka penjualan, kami targetkan bisa terjual sekitar 500 unit perbulan," bebernya.

Angka ini, katanya, bukan sembarang angka tanpa analisa. Pasalnya, angka ini didapat dari pencapaian yang berhasil dicatatkan Honda Scoopy varian sebelumnya.

All New Honda Scoopy sendiri ditawarkan dalam tiga varian. Yakni tipe Stylish, Sporty, Playfull.

Masing-masing, katanya, punya keistimewaan tersendiri sebab mengusung desain yang khas pada tiap tipe. ""Seperti Playfull, yang cocok untuk anak muda dan para trend setter," sambungnya.

Satu uninya, All New Honda Scoopy dibanderol di kisaran Rp 18,84 juta. "Untuk semua tipe lebih kurang sama harganya. Itu harga untuk OTR Pontianak," pungkasnya.