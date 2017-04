Empat Kesalahan Orangtua yang Buat Anak Jadi Nakal

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Menjadi orangtua memang sebuah tantangan dalam hidup. Sebab, tidak ada seorang pun yang terlahir siap menjadi orangtua. Anda harus mengalami berbagai percobaan dan latihan untuk menjadi orangtua yang baik.

Melanjutkan dari lima kesalahan yang sebelumnya diulas, berikut ini adalah empat lagi kesalahan orangtua yang membuat anak menjadi nakal.

Hindari kesalahan-kesalahan ini dan bantu anak bertumbuh menjadi pribadi yang baik, sopan, dan peduli dengan orang-orang di sekitarnya.

1. Anda membiarkan anak bersikap tidak sopan

Jika anak dibiarkan berperilaku tidak sopan, menyebut nama orang yang lebih tua sembarang, atau meminta sesuatu tanpa kata “tolong”, maka perilaku nakal anak sepenuhnya kesalahan Anda.

“Ketika Anda membiarkan anak berbicara kepada Anda dengan cara yang tidak boleh dilakukan oleh pasangan, teman, kolega, atau orang asing kepada Anda, itu adalah tanda anak yang nakal,” ucap Elaine Rose Glickman, Your Kid's a Brat and It's All Your Fault.

2. Anda tidak berusaha memperbaikinya sejak anak masih kecil

Meskipun menurut Anda, anak masih terlalu muda untuk mengerti, tetapi perilaku yang baik harus dipupuk dan diajarkan sejak kecil.

“Anda harus mempertimbangkan hal ini dalam semua hal yang Anda lakukan. Jika Anda mau anak bertumbuh menjadi pribadi yang sopan, maka anak harus mulai belajar mengatakan ‘tolong’ kepada Anda,” ujar Glickman