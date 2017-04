Pengcab KKI Kota Pontianak Juara Umum Kejurprov 2017

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Wahidin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Tim atlet Pengcab Kushin Ryu M Karate-Do Indonesia (KKI) Kota Pontianak berhasil menjadi juara umum pada Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) KKI Kalbar yang diselenggarakan di Aula Kantor Bupati Kubu Raya mulai 15-16 April 2017.

Pengcab KKI Kota Pontianak berhasil meraih 13 emas, 7 perak, dan 7 perunggu. Disusul posisi kedua Pengcab KKI Kubu Raya meraih 5 emas, 6 perak, dan 5 perunggu. Serta posisi ketiga Kabupaten Bengkayang meraih 3 emas, 4 perak, dan 5 perunggu.

Selain juara umum, satu di antara atlet KKI Kota Pontianak dari Ranting Satap yaitu Imam juga mendapatkan Best of The Best pada penyelenggaraan Kejurprov KKI Kalbar 2017. Imam juga merupakan atlet binaan PPLP Provinsi Kalbar.

Prestasi yang diraih membuat Ketua Umum Pengcab KKI Kota Pontianak, Hatta Jurli cukup berbangga. Sebab atlet-atletnya sudah mampu memberikan penampilan terbaiknya sehingha mendapatkan hasil maksimal.

"Alhamdulillah kepada Allah Swt, anak-anak bermain baik dan tidak ada cidera. Kemenangan ini datang dari mereka, dan saya ucapkan selamat kepada anak-anak yang sudah berjuanh sekuat tenaga, dan mereka mendapatkan hasilnya," jelasnya, Minggu (16/4/2017) malam.

Oleh karena itu, pihaknya sebagai pengurus KKI Kota Pontianak tetap berkomitmen mendorong, memotivasi, dan memfasilitasi kemajuan prestasi para atlet-atletnya hingga mencapai prestasi yang lebih tinggi lagi.

"Mereka bermain tidak ada intervensi, bermainnya ngotot dan sportif sehingga hasilnya memuaskan. Sudah saya sampaikan juga ke anak-anak bahwa pembinaan akan tetap terus berjalan. Tidak boleh terlalu puas karena masih ada event berikutnya yang lebih tinggi," jelasnya.

Oleh karena itu, ia juga berharap KKI Kota Pontianak dapat terus berkembang dengan baik. Sehingga pembibitan akan tetap terus berjalan sampai ke tingkat nasional. Kemudian ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Tokoh Karate Kalbar Bruder Stephanus Paiman yang telah memberikan bonus kepada atlet-atlet KKI.