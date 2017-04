Masih Gress, Ini Fitur Baru yang Disematkan Pada All New Honda Scoopy

SPG Berpose pamerkan unit All New Honda Scoopy dalam agenda peluncurannya, di Ayani Megamal Pontianak, Sabtu (15/4/2017).

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - All New Honda Scoopy dihadirkan dengan sejumlah penyegaran meyakinkan. Terlihat dari banyaknya fitur-fitur yang ditambahkan pada sepeda motor matik Honda berdesain retro klasik ini.

"Ada cukup banyak fitur baru yang ditambahkan pada All New Honda Scoopy ini," ujar HSO Marketing Astra Motor Area Pontianak Erick Winardi Kusumo, dalam acara Press Gathering Launching All New Honda Scoopy, di Ayani Megamal Pontianak, Sabtu (15/04/2017).

Suasana peluncuran All New Honda Scoopy di Ayani Megamal Pontianak, Sabtu (15/4/2017). Tampak unit tipe anyar sepeda motor matik Honda ini dipamerkan di event ini.

Setidaknya, ada sembilan fitur baru yang disematkan pada All New Honda Scoopy. Mulai dari bagian paling bawah seperti ban, sampai bagian paling atas seperti panel meter, tak luput dari polesan.

Pada bagian bawah, sepeda motor satu ini dihadirkan dengan ban ukuran lebih lebar, namun dengan radius velg yang lebih kecil ketimbang Scoopy sebelumnya. Yakni 12 inch.

Ban depan mengadopsi ban ukuran 100/90-12 , serta ban belakang ukuran 110/90. Dengan dimensi velg dipendekkan namun ban lebih lebar dan tinggi ini, motor tampak lebih mengenaskan.

"Dia mengadopsi konsep dari mini Cooper. Jadi kuat dan kokoh, serta terlihat sangat unik," kata pria yang kerap disapa Erick ini menjelaskan.

Motor ini juga dilengkapi alamat khusus. Sehingga mempermudah menemukan motor saat di parkiran yang padat dengan deretan motor. Selain itu, juga ada fitur new combined digital panel meter yang dilengkapi dengan tambahan ECO indicator. Tak ketinggalan pula teknologi Combi Brake System (CBS) juga ikut disertakan.

Selain itu, tentunya juga dengan alarm yang bisa di-set dan unset untuk berikan keamanan lebih guna hindari resiko pencurian.

Kapasitas bagasi juga diperbesar hingga mampu menampung barang bawaan d ukuran 15,4 liter. "Iru bisa untuk satu helm masuk," katanya Erick melanjutkan.

Demikian pula dengan tanki bensin yang turut diperbesar. Sehingg mampu tampung bahan bakar lebih banyak.

"Untuk desain lampu, kami masih pertahankam desain oval. Namun perubahannya ada pada penambahan penggunaan lampu LED sebagi lampunya," pungkasnya.