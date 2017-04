All New Honda Scoopy Usung Mesin ESP 110 CC, Ini Ungkapan Firman

All New Honda Scoopy dipamerkan dalam agenda peluncurannya di Ayani Megamal Pontianak, Sabtu (15/4/2017). Tampak unit tipe anyar sepeda motor matik Honda ini dan 'jeroan' di dalamnya ikut dipamerkan.

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - All New Honda Scoopy tawarkan banyak pembaruan pada fitur-fitur yang terbilang unik. Namun, soal mesin, unit anyar Honda ini, masih mengusung mesin 110 cc.

Pemilihan mesin berteknologi Enhanced Smart Power (ESP) 110 cc pada tipe anyar All New Honda Scoopy ini bukanlah tanpa alasan. Pasalnya, mesin ini, dinilai masih tangguh dan cukup mumpuni untuk bersaing dengan para rivalnya.

"Mestinya jika CC-nya besar, konsumsi bahan bakar juga akan semakin besar," ujar HSO Head Direct Sales Sub Department, Firman, dalam agenda Press Gathering All New Honda Scoopy, di Ayani Megamal Pontianak, Sabtu (15/04/2017).

Ia mengungkapkan, mesin ESP berkapasitas 110 cc ini katanya sangat cocok untuk Scoopy. Terutama dalam hal berikan performa tenaga dan akselerasi yang memuaskan, namun dengan efesiensi bahan bakar yang lebih optimal.

"Secara performance, yang saat ini ada (mesin ESP 110 cc) sudah bisa Head to Head dengan kompetitor yang (mengusung mesin)125 cc. Namun (dengan cc yang lebih kecil) lebih efesien soal bahan bakar," tuturnya.

Secara performance, bahkan mesim ini disebutnya cukup unggul soal akselerasi. Untuk mencapai jarak dari nol sampai 200 meter, hanya butuh sekitar 12,73 detik.

"Sedangkan kompetitor dengan mesin 125 cc, butuh 12,93 detik. Jadi jelas sangat kompetitif sekali," lanjutnya.

Mesin satu ini katanya juga terbilang sangat irit. Pada pengetesan Euro 3, mesin ini mampu bawa sepeda motor melaju hingga 59 km per liternya. Angka yang diklaimnya sangat baik dan buat pihaknya unggul.

Selain itu, pemilihan ini katanya juga disesuaikan dengan segmentasi pasar yang dituju. "Justru dengan varian baru ini, banyak fitur baru yang kami sematkan. Fitur-fitur inilah yang kami cukup fokus menjawab demand (permintaan - kebutuhan) pasar," pungkasnya.