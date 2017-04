Sebanyak 10 Pengcab Ikuti Kejurprov KKI Kalbar 2017

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Wahidin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua Panitia Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Kushin Ryu M Karate-Do Indonesia (KKI) Kalbar 2017, Eeng Suhenda menyatakan bahwa sebanyak 10 Pengcab KKI mengikuti Kejurprov KKI Kalbar 2017 di Aula Kantor Bupati Kubu Raya mulai 15-16 April 2017.

"Ada 10 Pengcab di Kalbar yang hadir pada Kejurprov kali ini, kemudian 4 daerah yang tidak ikut yaitu Sanggau, Sekadau, Mempawah, dan Landak. Kemungkinan besar terkendala persiapan dan dana," kata Eeng, Sabtu (15/4/2017) pagi.

Kemudian dari 10 Pengcab yang hadir, ada sebanyak 231 atlet yang terdiri dari 116 atlet laki-laki dan 115 atlet wanita yang akan bertanding di dalam 7 kategori yang telah ditetapkan.

"Ada tujuh kategori yang dipertandingkan pada ivent ini diantaranya kadet, junior, senior, Under, kata perorangan, kata beregu dan best of the best memperebutkan piala Bupati Kubu Raya," jelasnya.

Penyelenggaraan Kejurprov ini juga dalam rangka persiapan menghadapi Kejuaraan Nasional (Kejurnas) KKI yang akan dilaksanakan pada bulan September 2017 mendatang.

"Makanya dari bulan empat ini kita sudah melakukan persiapan. Sekaligus menjadi ajang seleksi atlet yang akan memperkuat KKI Kalbar pada kejuaraan Kejurnas nantinya. Sehingga persiapan kita lebih panjang dan matang," pungkasnya.