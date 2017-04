Mewah! Nia Ramadhani Bersama Teman-teman Sosialitanya Habiskan Waktu untuk Ini

Laporan Wartawan TribunStyle.com, Sinta Manila

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie saat ini tengah menunggu kelahiran anak ketiganya lahir.

Pasalnya kehamilan Nia sudah memasuki minggu ke 32.

Sambil menunggu harap-harap cemas, Nia melakoni baby shower.

Seperti biasa party-partynya selalu bersama teman-teman sosialita Nia.

Dalam akun Instagram-nya, nampak para pesohor ini kompak mengenakan busana putih.

Yang beda hanya Nia dengan warna biru.

"Thank youuuuu iMoms!!!! For throwing a baby shower for me.... yay!!! HAPPYYYY....." tulisnya dalam caption.

"Yayyy...Happy Faces!!!!! #myBabyShower" imbuhnya.

Banyak netizen yang turut memberikan doa, namun tak jarang yang berkomentar nyinyir.

@melatigaus "Ibu2 sosialita"

@inot_341 "Buang2 duit"

@rafkafarezka "Byk yg ssh diluar sn...ni cmn buang2 duwit aja....mesakke..."

@vidiecahya96 "Mam sosialita unchh"