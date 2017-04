Malam Mingguan Sambil Menikmati BBQ Ala Swiss-Belinn Singkawang

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Nasaruddin



TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Untuk kamu yang tinggal di Singkawang, atau kebetulan sedang berkunjung ke Kota Seribu Kelenteng, tak perlu bingung lagi untuk mencari makan malam.

Dengan suasana terbuka dan open kitchen, Hotel Swiss-Belinn Singkawang menggelar program BBQ night setiap Sabtu malam, alias malam Minggu.

Hanya dengan Rp 100 ribuan, kamu bisa makan sepuasnya, alias all you can eat, mulai pukul 18.30 hingga 22.00 WIB.

Di sana kamu bisa menikmati berbagai sajian, mulai appetizers atau makanan pembuka, main course atau menu utama, dan hidangan penutup.

TRIBUNPONTIANAK/NASARUDDIN

Ada berbagai jenis seafood, daging sapi, ayam, dan sosis.

Sedangkan di menu buffet, ada berbagai sajian bernuansa western, seperti cream soup, pasta, dan masih banyak lagi.

Sedangkan di makanan penutup ada beragam puding, cake, dan buah-buahan.

"Ini program all you can eat pertama yang ada di Singkawang. Menu yang kita sajikan juga selalu beragam setiap minggu nya," kata Tiffany Hana Pratiwi, Public Relation Hotel Swiss-Belinn Singkawang kepada Tribunpontianak.co.id, akhir pekan lalu.

Tiffany menambahkan, selain BBQ nite pada Sabtu malam, juga ditawarkan program lainnya.