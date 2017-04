Letakkan Batu Pertama Pembangunan Asrama, Jarot: Keberadaan Pondok Pesntren Penting

Citizen Reporter,

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG – Bupati Sintang Jarot Winarno letakkan batu pertama pembangunan Asrama Putra Pondok Pesantren Assalafiyah Miftahul Huda di halaman Masjid Miftahul Huda, Desa Telaga Dua, Kecamatan Binjai Hulu, Jumat (7/4/2017). Peletakaan batu pertama berbarengan dengan pengajian akbar masyarakat setempat.

Jarot menegaskan keberadaan pondok pesantren sangat penting lantaran sebagai tempat para santri dalami ilmu pengetahuan keagamaan Islam. “Mudah-mudahan pesantren dapat meluluskan para generasi muda berakhlak mulia. Sehingga dapat berperan nyata dalam pembangunan di Kabupaten Sintang masa mendatang,” ungkapnya.

Pendidikan anak harus secara intelektual, emosional dan spiritual. Pendidikan terbaik seperti pendidikan yang ada di pondok pesantren lantaran menyasar tiga poin kecerdasan. Bupati berpesan seluruh santriawan dan santriawati Pondok Pesantren Assalafiyah menjaga lingkungan dan alam.

Tahun 2043 mendatang, energi fosil seperti minyak bumi, batu bara dan sebagainya akan alami krisis dan habis. Negara-negara dunia akan berupaya dan beralih ke energi hijau terbaru dan terbarukan. Bersyukur, energi hijau terdapat di Kawasan Zamrud Khatulistiwa dan Afrika.

“Maka dari itu, kita harus dari sekarang merawat dan menjaga kawasan hutan kita. Jangan menebang hutan karena dapat rusak lingkungan,” jelasnya.

Selain ketersediaan energi hijau, Kabupaten Sintang juga akan mendapatkan bonus demografi dari masa keemasan Indonesia pada tahun 2045 mendatang. Ke depan, para orang tua punya tantangan mengarahkan anak-anak agar tidak terjerumus ke hal-hal berbau negatif,

“Tugas orang tua di era keterbukaan dan globalisasi harus jaga anak dari dampak negatif seperti ketika membuka situs-situs internet tidak sehat. Saat ini, kita hadapi krisis karakter dan kebhinekaan. Semua harus sama-sama saling hargai dan hormati antara satu sama lainnya,” tukasnya.

Kepala Desa Telaga Dua, Ahmad Zaini berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang memberi kontribusi terhadap pondok pesantren.

"Kami rencanakan buka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan bidang studi Teknik Pertanian. Kami berharap dapat menjadikan kawasan ini sebagai tempat belajar dan mengajar,” singkatnya. (*).





