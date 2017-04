Nanti Malam, Salawatan di Desa Korek Hadirkan Ulama dari Yaman

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Madrosid

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Masyarakat Kubu Raya tentu sudah tak asing lagi dengan grup Salawat Asy-Syarobut Tohur pimpinan Habib Toha Bi Husen Al-Jufri. Kerap melaksanakan kegiatan salawatan secara rutin di setiap rumah pencita salawat bersama grupnya.

Sehingga, seluruh pecinta salawat dan anggota grup Asy-Syarobut Tohur bisa berwisata ke berbagai lokasi umtuk mengisi salawatan baik undangan ataupun kegiatan rutin mereka.

Kali ini mendapat undangan dari Tokoh Masyarakat Sungai Ambawang H Munasik sebagai ketua Masjid Miftahul Huda, di Simpang Kiri Desa Korek Sungai Ambawang, Kamis (13/4/2017) malam.

Grup salawatan Asy-Syarobut Tohur ini memiliki anggota pesawalat yang dilengkapi dengan alat-alat seprti gendang gambus. Serta melantunkan salwatan dengan lagu-lagu indah nan menyejukkan hati.

H Munasik mengatakan dalam acara salawatan ini, merupakan agenda acara Isra' Mi'raj. Pihaknya sengaja mengundang grup Salawat As-Syaribut Tohur. Serta mengundang pula Syech Ali Bafadhol (Yaman).

"Acara Isra' Mi'raj ini dalam rangka memperingati moment Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW, serta menggemakan salawat-salawat kepada nabi," katanya.

Dalam persiapannya sendiri, pihak penyelenggara telah melaksanakannya sedemikan rupa. Melalui kerjasama masyarakat dan Remaja Masjid miftahul Huda.

"Kami sengaja menghadirkan tokoh agama asal Yaman Syech Ali Bafadhol supaya bisa memberikan ceramah agama. Begitu juga dari Habib Toha kepada masyarakat sekitar yang akan hadir melantunkan salawat bersama," tuturnya.

Untuk itu, H Munasik berharap masyarakat Kubu Raya dan seluruhnya bisa meramaikan acara Isra' Mi'raj dan salawatan.

"Mari kirlta ramaikan acara salwatan fan memperingayi Isra' Mi'raj ini khususnya kepada segenap umat muslimin dan muslimat dan sahabat pecinta salawat," ajaknya.

