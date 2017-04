Hasil Lengkap Leg Pertama Perempat Final Liga Champions

Pemain AS Monaco, Kylian Mbappe (kanan) merayakan gol bersama Bernardo Silva dan Almamy Toure

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MUENCHEN - Dua tuan rumah tumbang di leg pertama perempat Liga Champions 2017-18.

Tuan rumah Bayern Muenchen ditaklukkan juara bertahan Real Madrid 2-1 lewat dua gol Cristiano Ronaldo, Rabu atau Kamis pagi waktu Indonesia.

Tim asal Jerman lainnya, Borussia Dortmund juga kalah di kandang, dipermak AS Monaco 3-2 dalam laga yang digelar 24 jam setelah bus mereka dihantam tiga bom pipa.

Baca: Dua Gol Cristiano Ronaldo Bawa Real Madrid Taklukkan Bayern Muenchen

Dua tuan rumah yang lain, Atletico Madrid dan Juventus merebut kemenangan.(*)

Berikut hasil pertandingan leg pertama perempat final Liga Champions:

Pertandingan Rabu (12/4/2017)

Juventus 3 - 0 Barcelona

Gol: Paulo Dybala 7, 22', Giorgio Chiellini 55.

Borussia Dortmund 2 - 3 Monaco

Gol: Dembele 57, Kagawa 84 - Mbappe 19, Bender (og) 35, Mbappe 79.

Atletico Madrid 1 - 0 Leicester City

Gol: Antoine Griezmann (pen) 28.

Bayern Muenchen 1 - 2 Real Madrid

Gol: Arturo Vidal 25 - Cristiano Ronaldo 47, 77.

Jadwal pertandingan leg kedua:

Rabu 19 April pukul 01:45 WIB

Leicester City vs Atletico Madrid

Real Madrid vs Bayern Muenchen

Kamis 20 April pukul 01:45 WIB

Barcelona vs Juventus

AS Monaco vs Borussia Dortmund