Cara Mendaftar Ujian Paket C di Pontianak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Bun, gimana sih cara jika ingin daftar Paket C di Pontianak. Terima kasih.

Harus Ikut Pendidikan Kejar Paket C di PKBM

Proses pendidikan untuk mendapatkan ijazah kejar paket C saat ini tidak lagi melalui mekanisme seperti sebelum-sebelumnya, yakni hanya mengikuti ujian paket kemudian mendapatkan ijazah paket C.

Saat ini proses pendidikan kejar paket C harus mengikuti belajar dan pembelajaran di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) masing-masing di setiap kecamatan.

Karena aktivitas peserta barangkali sudah ada yang bekerja, proses tatap muka dapat dilakukan setidak-tidaknya 3 kali dalam sepekan.

Jika proses belajar pada pendidikan formal ada istilah ujian serentak atau dulunya ujian nasional.

Pada ujian paket C saat ini juga digelar ujian serempak. Biasanya jika UN dilaksanakan pada pagi hari, dihari yang sama ujian nasional paket C juga dilakukan.

Mengenai proses pendaftaran, bisa langsung mendaftarkan menjadi peserta siswa paket C di wilayah PKBM masing-masing di tiap kecamatan di Kota Pontianak.

