Rata-rata Pria Hanya Tahan Dua Menit di Atas Ranjang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Dalam penelitian yang dimuat dalam buku The New Naked: The Ultimate Sex Education for Grown-Ups ditemukan bahwa saat penetrasi rata-rata pria hanya bertahan selama dua menit, bahkan kurang.

Baca: Inikah Ciri-cirinya Wanita Hiperseks Sehingga Dianggap Kelainan?

Tetapi pria tak perlu khawatir, wanita tidak mengeluh akan hal ini.

Jika ingin memiliki sesi bercinta yang lebih lama dari biasanya, ada beberapa hal yang sebenarnya dapat membantu.

- Jangan lupa berlatih senam kegel.

Pria yang rutin melakukan senam kegel selama 12 minggu diketahui bisa memperlama waktu ejakulasi mereka.

- Jangan dikejar target.

Ketika kita membayangkan hubungan seksual, kita cenderung menetapkan orgasme sebagai target akhir.

Padahal hal tersebut tak selalu perlu. Seks sebenarnya jauh lebih berarti dari orgasme.

Ini adalah tentang hubungan, keintiman, kenyamanan, dan kenikmatan.