Toko Buku Menara 2 Melayani Pembelian Buku Secara Online

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Perkembangan dunia digital dioptimalkan sebagai media bisnis toko buku Menara 2. Toko buku yang beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto, Pontianak inipun, layani konsumen via pembelian online.

Instagram, jadi satu dari media sosial yang dioptimalkan penggunaannya oleh toko buku ini. "Untuk yang dari luar daerah bisa pesan via online melalui online di Instagram kami di @tokobukumenara2," ujar Owner (pemilik) Toko Buku Menara 2, Indarci (25), Selasa (11/4/2017).

Iapun lantas mengklaim bahwa pihaknya terdepan dalam gunakan strategi penjualan online ini. Sehingga konsumen bisa temukan koleksi-koleksi terbaru di laman Instagram toko bukunya itu.

"Kami satu-satunya toko buku yang jualan online di Pontianak. Termasuk yang pertama punya brand ambasador sendiri," timpalnya.

Dhidha Neshia Anandhayu Poetri, tercatat jadi duta toko buku yang juga cabang dari toko buku Menara di Pasar Tengah, Jalan Tanjungpura, Pontianak ini.

"Di Instagram kami juga update semua promo. Banyak promo, biasanya juga berlaku untuk luar Pontianak," katanya melanjutkan.

Promosi via online ini, disebutnya cukup efektif. Ia lantas menceritakan program ekstra promo novel Tere Liye yang digelar di 2016 akhir lalu. "Bahkan pengiriminnya waktu itu sampai ke Toba Samosir, Sumatera Utara. Harganya tetap kami berikan harga promo," kisahnya.

