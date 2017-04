Syarat jadi Agen Sub LPG 5,5 Kilogram

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Hamdan Darsani

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tribun saya mau tanya, saya mau buka usaha penyaluran gas elpiji 5.5 kg sebagai sub agen. Cuma saya bingung mau mengurusnya apakah saya harus cari agen atau langsung ke PERTAMINA, dan berapa biaya yang dikeluarkan jika mau menjadi Sub Agen LPG Non Subsidi tersebut. Atas bantuannya diucapkan terima kasih.

085350008xxx

Persyaratan Bisa Dilihat di www.pertamina.com

Terima kasih atas pertanyaannya. Mengenai pendistribusian elpiji Bright Gas 5,5 kg, Pertamina sebenarnya tidak mengenal sub agen elpiji.

Kendati demikian yang ada hanya agen elpiji. Agen elpiji merupakan badan usaha yang berbadan hukum (PT/Koperasi).

Saat ini terdapat lebih dari 1500 agen elpiji yang tersebar di seluruh Indonesia.

Namun pada praktiknya, untuk memenuhi kebutuhan konsumen, agen LPG bekerja sama dengan pengecer agar lebih dekat ke pelanggan.

Mengenai ketentuan dan segala persyaratan seluruhnya untuk menjadi agen dan mendaftar sebagai agen elpiji Pertamina dapat didowload di www.pertamina.com.

Sekian informasi yang dapat kami berikan. Terima kasih.

Sumber: Area Manager Communication and Relation Pertamina Kalimantan, Alicia Irzanova