Harga Daging Ayam Singkawang Rp 38 Ribu Per Kilogram

Laporan Wartawan Tribun Pontianak,Try Juliansyah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Kepala seksi (Kasi) Distribusi Barang dan Perdagangan Luar Negeri, Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM Singkawang, Helmi Aswandi mengatakan, harga kebutuhan pokok masih stabil, seperti yang terpantau di pasar Beringin Singkawang. Namun, lanjut dia harga ayam potong masih cukup tinggi dipasaran.

"Hanya ada beberapa bahan pokok yang masih tinggi, seperti, daging ayam potong, dimana sekarang ini harganya masih dikisaran antara Rp 35 ribu hingga Rp 38 ribu per kilogram. Tingginya daging ayam potong disebabkan ayam yang keluar dari kandang sudah dijual tinggi, antara Rp 28 ribu hingga Rp 30 ribu per kilogram," ujarnya, Senin (10/4/2017).

Untuk harga Cabai Rawit diakui oleh Helmi masih dikisaran harga jual Rp50 ribu per kilogramnya. Dan untuk telur diakuinya dijual dipasaran dengan harga rendah.

"Untuk cabai besar merah dijual antara Rp 22 ribu- Ro 25 ribu per kilogram kemudian bawang merah kualitas bagus dijual dengan harga Rp28 ribu - Rp 30 ribu per kilogram. Untuk telur ayam dijual dengan harga rendah yakni Rp18 ribu per kilogram, dan harga ini sudah terjadi sejak 2 minggu," katanya.

Sedangkan untuk harga bawang putih diakui olehnya mengalami peningkatan harga di pasaran. "Biasanya bawang putih dijual dikisaran antara Rp 34 ribu - Rp 38 ribu per kilogram, tapi sekarang sudah naik menjadi 40 ribu per kilogram," katanya.

Sedangkan sayur mayur, saat ini menurutnya relatif stabil, begitupula beberapa jenis ikan.

"Sayur-sayuran perkilonya, dijual seharga Rp 20 ribu per kilogram begitu juga dengan kentang, wortel, dan tomat saat ini masih tetap stabil. Untuk ikan tongkol jenis hitam, saat ini dijual seharga Rp25 ribu per kilogram," tutupnya.