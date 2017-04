Warga Mempawah Ini Mirip Artis Stand Up Comedy

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Dhita Mutiasari

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Sekilas tampak orang sama, namun mereka ini hanyalah orang-orang yang memiliki kemiripan. Jika senang menonton acara lawakan tunggal ditelevisi yang disiarkan sejumlah televisi swasta nasional yakni Stand Up Comedy tidak akan asing dengan wajah-wajah para komika ini.

Diantaranya Gamayel yang sukses sebagai finalis kompetisi Stand Up Comedy Indonesia Kompas TV season 6 (SUCI 6) dan menjadi juara ketiga di kompetisi tersebut atau ada juga Ipul Tegal yang juga jagoan di acara Stand Up Comedy Academy (SUCA) Indosiar ini. Ternyata di Mempawah ada yang mirip dengan mereka lho... Siapa saja mereka?

1. Pertama ada Nugroho, anggota Polres Mempawah berpangkat Brigadir kepala (bripka) yang bertugas di Satlantas Polres Mempawah. Ada yang bilang wajahnya mirip dengan Gamayel. Lantas seperti apa, Bripka Nugroho atau akrab di sapa Nunung ini ketika dibilang mirip Gamayel komika SUCI season 6, apalagi mereka sama-sama bertugas sebagai anggota Polri.

"Kalau dilihat profilnya memang dia satu leting, tapi ndak saling kenallah,"ujar Nugroho belum lama ini.

Bahkan eksistensi komika bernama lengkap Mei Mahatthir Gamayel yang juga bertugas sebagai anggota Polres Balikpapan ini juga sedikitnya akhirnya berimbas kepadanya yang juga sebagai anggota polisi yang bertugas di Polres Mempawah ini.

Ia mengaku dalam bertugas oleh warfa pernah dikira Gamayel, komika SUCI.

"Waktu di urusan SIM, ada orang Sungai Jaga dibilang rasa kenallah dengan abang itu ya," katanya menirukan satu diantara warga yang kebetulan ada saat itu.

Mendengar hal itu, kemudian diplesetkan rekan-rekan lainya bahwa ia memanglah sosok Gamayel yang juga kerap eksis di youtube tersebut. "Tak kenal ke, kan abang ini yang sering di youtube itu,"kenang warga Desa Antibar Kecamatan Mempawah Timur ini.

Gamayel dan Nugroho

Bripka Nugroho sendiri bergabung dianggota kepolisian sejak tahun 2003 dan mulai bergabung di Satuan Lantas sudah sejak 2011 lalu.

2. Kemudian ada pula warga Mempawah lainnya yang juga mirip Ipul Tegal yang juga jagoan di acara Stand Up Comedy Indosiar (SUCI). Ia adalah Rizan Kurniawan atau akrab dipanggil Izan (31). Izan hingga saat ini bahkan kerap dipanggil Ipul oleh rekan-rekannya.

"Sampai sekarang banyak yang manggil Ipul kalau ngumpul-ngumpul sama kawan,"ujarnya. Ia mengaku awalnya tak mengenal sosok Ipul seperti yang rekan-rekannya sematkan ke dirinya. Lantas penasaran, ia pun menonton acara yang diikuti oleh pemilik nama Lufi Ipul itu pada satu stasiun televisi hingga browsing internet. "Gara-gara dibilang Ipul itulah, akhirnya saya nonton juga,"ujarnya.

Alhasil ia pun merasa terkesima dengan wajah komika yang satu ini terlebih penampilan komika yang berwajah flat dan lucu asli dan tidak dibuat-buat. "Jadi ikut senang dengan Ipul, apalagi memang orangnya lucu,"ujarnya.

Keberhasil komika ini dikatakan membuat tawa para penikmat stand up comedy di tanah air. Lantas pria yang sehari-hari bekerja swasta ini berharap memiliki nasih yang sama dengan Ipul dapat menembus jagad hiburan tanah air. "Harapannya nasibnya pun sama lah dengan Ipul,"tutupnya.

Inilah kolase komika stand up comedy dan warga Mempawah.

1. Gamayel vs Nugroho

2.Ipul vs Ijan

3.Sejumlah remaja berfoto dengan Bripka Nugraha yang disangka Gamayel komika SUCI Kompas TV.