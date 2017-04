SMA di Landak Siap Hadapi Ujian Nasional

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Alfon Pardosi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK - Setelah pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang diikuti para peserta didik SMK, kini giliran peserta didik SMA/MA yang akan mengikuti UN pada Senin (10/4). Di Kabupaten Landak sendiri UN tingkat SMA/MA tersebut akan diikuti sebanyak 3.136 peserta.

Dari jumlah tersebut, sedikitnya ada dua SMA di Landak yang melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Keempat sekolah itu yakni SMA Maniamas Ngabang, dan SMA Makedonia Ngabang yang tergabung dalam sub rayon satu.

SMAN 1 Menjalin yang tergabung dalam sub rayon dua dan SMA Santo Benediktus Pahauman Kecamatan Sengah Temila yang tergabung dalam sub rayon tiga. Selebihnya melaksanakan Ujian Nasional Kertas dan Pensil (UNKP).

Seperti yang disampaikan Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Landak, Thomas Edison mengatakan, untuk naskah soal UN sudah didistribusikan di sekolah penyelenggara.

"Kita mendistrikan naskah soal itu sejak didistribusikannya naskah soal UN itu oleh Disdikbud Kalbar pada Rabu (29/3) lalu. Intinya kita sudah siap melaksanakan UN," ujar Thomas kepada wartawan di Ngabang pada Minggu (9/4).

Dikatakannya, MKKS SMA Landak juga sudah melakukan koordinasi dengan para ketua sub rayon di Landak. "Untuk Sub Rayon I di Ngabang dengan 1.237 peserta, Sub Rayon II di Menjalin dengan 762 peserta dan Sub Rayon III di Sengah Temila dengan 1.137 peserta. Di Sub Rayon I ada 27 sekolah, Sub Rayon II ada 10 sekolah dan Sub Rayon III ada 14 sekolah," jelasnya.

Thomas yang juga Ketua Sub Rayon I ini menambahkan, untuk sekolah yang masuk dalam sub rayon I yakni berasal dari Kecamatan Ngabang, Kecamatan Air Besar, Kecamatan Menyuke, Kecamatan Kuala Behe, Kecamatan Meranti, Kecamatan Jelimpo dan Kecamatan Banyuke Hulu.

"Untuk sub rayon II yakni, Kecamatan Menjalin, Mempawah Hulu dan Kecamatan Sompak. Terakhir, untuk sub rayon III meliputi Kecamatan Sengah Temila, Mandor dan Kecamatan Sebangki," ungkap Kepsek SMAN 1 Ngabang ini.

Thomas juga menegaskan semua sub rayon sudah siap untuk melaksanakan UN, baik secara administrasi maupun secara teknis. "Sejumlah koordinasi sudah kita lakukan, yakni sosialisasi UN ke sekolah penyelenggara, rapat MKKS, rapat ditingkat sub rayon dan rapat pengawas ditingkat sekolah penyelenggara," tutupnya