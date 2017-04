Nikmati Malam Minggu BBQ di Transera

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Malam minggu kemana?

Yuk BBQ seru bersama Transera Hotel Pontianak.

BBQ ini hadir setiap Sabtu mulai pukul 18.30 Wib sampai 22.00 wib.

Nikmati all you can eat BBQ serba plus-plus di Terasky lantai 9 Transera Hotel Pontianak.

Kamu bakal dapatin ice cream dengan sepuasnya, diskon 25 persen, live music & Karaoke, fee flow water, free wifi serta view kota Pontianak di malam hari dari ketinggian Terasky Outdoor.

Seru kan, yuk ajak keluarga, pasangan dan teman-temanmu. Untuk info dan reservasi Hot Line 24 Jam 0561-570555, 08119421115, 0815-4550 1315.