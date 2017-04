Sahabat Sejati, Nadya: Mereka yang Ada Saat Suka dan Duka

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Nasaruddin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Anda tentu bisa bedakan mana kawan dan mana lawan. Tapi jika ditanya siapa sahabat sejati itu, apa kamu bisa langsung jawab? Atau masih mikir-mikir dulu ?

Membedakan kawan, teman atau sahabat sejati itu memang rada-rada susah. Apalagi ada yang bikin definisi berbeda tentang itu. Anyway, kamu punya kan sahabat sejati ?

Nadya Rahmawati

SMAN 1 Ketapang

"Punya. Sahabat sejati itu dimana seseorang atau lebih yang selalu ada di dekat kita sendiri dimana saat kita duka,suka apapun itu. Sahabat itu bagi saya adalah penyemangat dalam hidup saya karena saya berpikir mencari teman/sahabat seperti itu sangat susah atau untuk melepaskan itu. Karena juga saya berpikir mencari teman itu lebih susah daripada musuh ☺ . Sahabat sejati itu adalah orang yang bisa mengerti kita, tau akan sifat sahabatnya sendiri sehingga dia akan tau seperti apa sifatnya sahabatnya. Ya Menurut saya yang paling terakhir itu Sahabat Sejati adalah Saudara saya kedua setelah keluarga saya."

Utari Damayanti

Alumnus SMAN 1 Singkawang

"Punya. Sahabat sejati itu sahabat yang selalu ada, buat kita, seneng, susah, sedih, bareng, dan bisa di ajak konyol dan gokil barenh, gak ada namanya jaim-jaiman dan juga walau pun sibuk dengan kegiatan masing-masing tetep sempetin buat meetup, atau kumpul bareng dan liburan bareng. Dan sahabat sejati gak perduli dengan penampilan kita. Mau kita alay, glamor, modis, bagi mereka yang penting kita happy"

Krisensia Edria Penampe

SMA Santo Paulus Pontianak

"Punya. Wah agak susah ni pertanyaannya, hehe...Klo menurut aku pribadi si ya mungkin sahabat sejati tu slalu ada dalam keadaan apapun. Mau itu sedih ato senang biasa orang bilang, gak hanya ada pas lagi butuh doang. Terus saling mengerti, saling mensuport dalam hal yang baik. Saling mengingatkan klo ngelakuin hal-hal yang kurang baik. Bisa di bilang sahabat sejati tu our twins from another parents. Soalnya hal-hal y ang gak disukai sama yang disukai tu pasti banyak yang sama.

Nurain Rinata

SMAN 1 Singkawang

"Sahabat sejati itu selalu ada, di setiap kita lagi sedeh, senang dan yang selalu ada buat kita"