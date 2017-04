RSUD Abdul Aziz Upayakan Penambahan Dokter Spesialis

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Try Juliansyah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Direktur RSUD Abdul Aziz Singkawang, Carlos Dja'afara mengatakan, saat ini pihaknya sudah memiliki sebanyak 27 dokter spesialis.

Dimana masih ada dua dokter bedah umum yang sedang mengikuti sub spesialis.

"Dua orang dokter spesialis bedah umum, saat ini sedang mengikuti pendidikan Sub Spesialis Onkologi dan Digestive. Sub Spesialis Onkologi adalah penanganan bedah tumor, sedangkan Sub Spesialis Digestive adalah penanganan bedah perut atau pencernaan," ujarnya, Kamis (6/4/2017).

Ia menilai penambahan dokter spesialis di RSUD Abdul Aziz sangat dipeelukan saat ini karena merupakan rumah sakit rujukan.

Selain itu banyaknya penanganan pasien yang dilakukan tindakan operasi setiap hari yang terjadwal sebanyak 15-20 pasien.

"Berdasarkan kunjungan Menteri Kesehatan ke sini beberapa waktu lalu, pengusulan tambahan dokter spesialis akan diprioritaskan mengingat RSUD Abdul Aziz Singkawang sudah ditetapkan sebagai rujukan regional sekaligus standarisasi rumah sakit tipe B," ungkapnya.

Sehingga, untuk menutupi kekurangan itu, pihaknya pun sudah menyurati Kemenkes tentang kebutuhan yang diperlukan sesuai standar yang ada.

Ia pun berharap permintaan tersebut dapat dipenuhi.

"Minimal ada dokter paru, dokter jantung, atau dokter patologi anatomi disini, itulah yang terus kita upayakan," tutupnya.