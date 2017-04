Frans: Iphone Lebih User Friendly

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Anda pilih Iphone atau Android? pasti semua orang punya pilihan masing-masing.

Karena alasan keefisienannya ataupun mungkin gaya-gayaan. Semuanya sah-sah aja, tapi tetap pilih yang menurut anda paling kamu butuhkan.

Tribunpontianak.co.id kemarin membuka polling pengguna Android dan Iphone serta alasan mereka. Kemudian dipilihlah beberapa komentar menarik.

Frans Liu

User Friendly

"Iphone, karena iphone friendly user, didukung dengan banyak perangkat untuk smart access baik parking maupun dijadikan alat smart home, tidak nge hang seperti android. Iphone selalu update system terbaru tanpa harus membeli seri diatasnya. kamera serta aplikasi premium karena Apple Store hadirkan aplikasi terbaru sebagai bentuk eklusifitasnya. So iphone is friendly user, answer the demand now days".

Reza Indah Wahyuni

Android Lebih Murah

"Iphone dikenal dengan harga yang tinggi, jika saya disuruh memilih ya pasti memilih Iphone dong. Tapi dengan keadaan sekarang ini saya lebih memilih Smartphone Android karena banyak variasi merk yang lebih modis. Apalagi Iphone lebih banyak menguras Uang itulah saya lebih memilih Smartphone Android, apalagi sebagai pelajar yang hanya mengharapkan uang dari orangtua".