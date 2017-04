Pengelola Perpustakaan Terkejut, Buku yang Dipinjam 50 Tahun Lalu Kembali

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PHILLIPSBURG - Sebuah perpustakaan di Kota Phillipsburg, negara bagian New Jersey, Amerika Serikat, dikejutkan dengan kembalinya sebuah buku yang dipinjam 50 tahun lalu.

Pihak pengelola The Phillipsburg Free Public Library mengonfirmasi kabar pengembalian buku itu pada Jumat pekan lalu.

Ya, novel karya Jules Verne, berjudul "Dropped from the Clouds" itu kembali setelah setengah abad dipinjam.

Baca: Ramalan Zodiak Anda Hari Ini! Keuangan Virgo: Ada Kejutan-kejutan

"Lihat apa yang kami temukan di tempat peletakan buku kemarin," tulis pengelola perpustakaan di akun Facebook perpustakaan itu.

"Setelah 50 tahun, pengembalian buku ini tak seperti buku yang dikembalikan terlambat lainnya, ini adalah buku terlama dipinjam dan dikembalikan di sini."

Tertera, batas pengembalian buku "Dropped from the Clouds" ini adalah 5 Januari 1967.

Direktur Perpustakaan Deb Messling kepada Lehigh Valley Livemenyebutkan, stafnya tak tahu pasti siapa yang mengembalikan buku tersebut.

Kondisi buku tersebut sudah sangat buruk untuk bisa didistribusikan kembali sebagai buku pinjaman di perpustakaan.

"Sepertinya, ada seseorang yang sangat mencintai buku ini untuk sekian lama," ungkap perempuan itu.

Perpustakaan Umum Phillipsburg menerapkan denda keterlambatan pengembalian seharga 10 sen dollar AS per hari.

Jika dikumulasi untuk jangka waktu 50 tahun, maka jika jumlah denda itu diakumulasi, maka akan didapat nilai 1.800 dollar AS atau kira-kira Rp 24 juta.

Namun, pihak perpustakaan menyatakan bahwa denda akan berhenti di harga tiga dollar AS, bagi siapa pun yang mengembalikan buku.