Pembantunya Jatuh Dari Lantai 7 dan Sempat Bergelantungan, Eh Majikannya Malah Sibuk Ngerekam

Laporan Wartawan Grid.ID, Tamara Wijaya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Wanita ini lebih memilih untuk mendokumentasikan kejadian mengerikan yang menimpa orang lain, dibanding menolongnya.

Seperti video yang dilansir dari akun twitter @almajlliss dengan caption "When humanity is absent because of obsession with photography" terlihat seorang pembantu yang bergelantungan di luar jendela setinggi tujuh lantai.

Pembantu itu akhirnya tidak kuat dan jatuh dari lantai 7

Ketika pembantu ini meminta pertolongan, wanita ini malah sibuk merekam momen tersebut dan tidak menolongnya.

Tak selang beberapa waktu, pembantu itu langsung terjatuh dari lantai tujuh.

Tapi tak disangka, mukjizat terjadi.

Pembantu itu selamat dari maut yang hendak melahapnya.



Ajaibnya, pembantu tersebut tetap selamat meski jatuh dari lantai 7

Hmmmm bagaimana pendapatmu? Etis kah apa yang dilakukan oleh wanita ini?

Klik link di bawah untuk menonton videonya, tapi ingat video ini mengandung unsur mengerikan yang tidak cocok untuk dilihat semua orang. (*)