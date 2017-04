LinkAR Borneo Tuding Bagi Hasil Plasma Tak Berpihak Masyarakat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kehadiran investasi tidak selamanya dianggap menguntungkan. Ini mungkin yang dirasakan Satu di antaranya Alamsyah, petani di Suhaid yang mengaku lahan miliknya diambil secara sepihak oleh pihak perusahaan.

"Tahun 2007 itu diminta serahkan. Tapi saya tidak mau. Lalu tanah saya diakui milik orang lain. Ini sudah terjadi adu domba antar masyarakat," katanya kepada awak media, Senin (3/4/2017).

Saudi, nelayan di Suhaid yang turut hadir dalam pertemuan mengaku mengalami kesulitan mencari ikan di sana.

Direktur LinkAR Borneo, Agus Sutomo, mengatakan LinkAR Borneo telah melakukan observasi awal di Kabupaten Kapuas hulu untuk perkebunan sawit skala besar yaitu milik Sinarmas Group.

"Kenapa Sinarmas? Karena Sinarmas Group telah mengeluarkan kebijakan dan komitmen tidak ada konflik, tidak membuka lahan baru di kawasan hutan, tidak melakukan pembakaran lahan, tidak melakukan pencemaran lingkungan dan penghormatan atas HAM masyarakat adat. Sehingga kita akan memastikan apa hal-hal tersebut dijalankan apa tidak oleh anak perusahan Sinarmas," katanya.

Namun LinkAR menemukan kehadiran sawit malah memberikan kerusakan alam sekitar terutama pada air sungai. Padahal masyarakat hidupnya bergantung pada sumber air tersebut. Dia menyebut sejak 2010 produksi ikan sudah mulai berkurang. Bahkan tidak lagi menjadi penopang ekonomi masyarakat.

"Turunnya produksi ikan ini juga dirasakan oleh nelayan keramba, satu di antaranya yang terkena serangan hama kutu yang dapat membuat ikan tidak berproduksi bahkan mati," katanya.

Menurutnya indikasi pencemaran air sungai dikarenakan pembukaan hutan, penanaman sawit di bibir sungai, yang limbah pupuknya terbawa air kemudian masuk ke sungai dan telah menyebabkan air tidak dapat dikonsumsi secara baik oleh masyarakat.

Persoalan lain, katanya, penyearahan lahan yang diimingi janji manis dalam hal bermintra dengan perusahaan. Menjadi Mitra plasma berharap akan memberikan keuntungan dan keadilan ekonomi terhadap masyarakat namun faktanya bagi hasil yang di dapat oleh masyarakat jauh dari harapan, masyarakat yang telah berbagi lahan dengan perusahan mengunakan skema 80- 20 persen.

"Jadi mereka dijanjikan akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Tapi yang terjadi bagi hasil malah di bawah Rp 1 juta per bulan, malah ada yang dapat hanya Rp 13 ribu sebulan," katanya.

Pertemuan tersebut dirinya berharap keluhan masyarakat ini bisa tersampaikan. "Tuntutannya stop pemiskinan masyarakat dengan bagi hasil yang sangat rendah. Perusahaan juga harus bertanggung jawab menyiapkan dan mengadakan air bersih ke masyarakat yang sumber airnya tercemar," tegasnya.

Menurutnya temu media yang dilakukan hari ini berharap hasil observasi dan investigasi untuk meyampaikan masalah yang mereka hadapi secara luas, melalui media salah satunya melakukan jumpa pers.

"Jadi apa yang menjadi persoalan yang masyarakat hadapi menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat luas," katanya.



