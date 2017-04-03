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Geliat Bisnis Perumahan di Kabupaten Kubu Raya, Berikut Foto-fotonya

Suasana Perumahan Darussalam Indah, Jalan Ampera Raya, Kuala Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Geliat Bisnis Perumahan di Kabupaten Kubu Raya, Berikut Foto-fotonya - perumahan-di-kubu-raya_20170403_203009.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ANESH VIDUKA
Suasana Perumahan Darussalam Indah, Jalan Ampera Raya, Kuala Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Senin (3/4/2017) sore. Darussalam Indah merupakan perumahan KPR Bersubsidi. TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Geliat Bisnis Perumahan di Kabupaten Kubu Raya, Berikut Foto-fotonya - perumahan-di-kubu-raya_20170403_203157.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ANESH VIDUKA
Suasana Perumahan Darussalam Indah, Jalan Ampera Raya, Kuala Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Senin (3/4/2017) sore. Darussalam Indah merupakan perumahan KPR Bersubsidi. TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Geliat Bisnis Perumahan di Kabupaten Kubu Raya, Berikut Foto-fotonya - perumahan-di-kubu-raya_20170403_203241.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ANESH VIDUKA
Suasana Perumahan Darussalam Indah, Jalan Ampera Raya, Kuala Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Senin (3/4/2017) sore. Darussalam Indah merupakan perumahan KPR Bersubsidi. TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Geliat Bisnis Perumahan di Kabupaten Kubu Raya, Berikut Foto-fotonya - perumahan-di-kubu-raya_20170403_203337.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ANESH VIDUKA
Suasana Perumahan Darussalam Indah, Jalan Ampera Raya, Kuala Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Senin (3/4/2017) sore. Darussalam Indah merupakan perumahan KPR Bersubsidi. TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Geliat Bisnis Perumahan di Kabupaten Kubu Raya, Berikut Foto-fotonya - perumahan-di-kubu-raya_20170403_203457.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ANESH VIDUKA
Suasana Perumahan Darussalam Indah, Jalan Ampera Raya, Kuala Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Senin (3/4/2017) sore. Darussalam Indah merupakan perumahan KPR Bersubsidi. TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA

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Tags
Perumahan
Subsidi
Kubu Raya
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Penulis: Anesh Viduka
Editor: Rizky Zulham
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