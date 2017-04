Ekspor Kalbar Februari Sebesar 79,38 Juta Dolar AS

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Badan Pusat Statistik melalui berita resmi statistik merilis perkembangan ekspor Kalimantan Barat pada Februari 2017 mencapai 79,38 juta dolar AS. Kepala BPS Provinsi Kalbar, Pitono mengatakan nilai ekspor Kalbar pada Februari 2017 mengalami penurunan 9,26% dari 87,48 dolar AS dibandingkan Januari 2017 yang mencapai 79,38 juta dolar AS.

Adapun 3 komoditi unggulan ekspor Kalbar pada Februari kata Pitono masih berasal dari karet dan barang dari karet (HS40), bahan kimia anorganik (HS28) dan kayu barang dari kayu (HS44).

"Ketiganya memberikan kontribusi cukup besar diantaranya HS40 menyumbang eskpor sebesar 51,02 persen, HS28 sebesar 24,21 persen dan HS44 sebesar 15,68 persen," ujar Pitono pada Senin (3/3/2017).

Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan masih menjadi tiga negara tujuan ekspor Kalbar terbesar pada Februari 2017. "Ketiganya memberikan kontribusi sebesar 83,62 persen. Diantaranya 43,36 juta dolar AS ke Tiongkok, 11,55 juta dolar AS ke Jepang dan 66,38 juta dolar AS ke Korea Selatan," ujar Pitono.

Tujuan ekspor Kalbar Februari 2017 kata Pitono masih didominasi negara Asia yaitu dengan kontribusi 90,64%. "Sedangkan kontribusi nilai ekspor ke negara tujuan utama lainnya seperti Argentina, Amerika Serikat dan Hungaria 4,88% serta 4,48% ke negara tujuan lainnya," ujarnya.