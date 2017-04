Angkutan Udara Sumbang Deflasi Tertinggi

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Badan Pusat Statistik melalui berita resmi statistik merilis inflasi Kota Pontianak Maret 2017 sebesar 0,26% atau mengalami deflasi. Diantara kelompok yang mengalami penurunan indeks yaitu kelompok transpor komunikasi dan jasa keuangan sebesar -1,6 %.

Kepala BPS Provinsi Kalbar, Pitono mengatakan harga tiket pesawat atau angkutan udara mengalami penurunan harga.

"Angkutan udara merupakan kelompok dengan penurunan harga tertinggi. Setelah itu secara berurutan penurunan harga disumbang oleh penurunan harga telur ayam ras, gembung, sawi, kangkung, bawang putih, kol dan mentimun," ujar Pitono pada Senin (3/3/2017).

Sedangkan beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga tertinggi secara berurutan pada Maret 2017 diantaranya rokok, tarif listrik, daging ayam ras dan perhiasan emas.

Dari seluruh kelompok komoditas yang memberikan andil atau sumbangan inflasi kelompok transport komunikasi dan jasa keuangan memberikan andil -0,2824 %.

Untuk kelompok transpor komunikasi dan jasa keuangan yang pada Maret mengalami deflasi sebesar 1,61% atau terjadi penurunan indeks dari 131,96 pada Februari menjadi 129,84 pada Maret.

Dari 4 sub kelompoknya Pitono menjelaskan 2 sub kelompok tidak mengalami perubahan indeks, yaitu sub kelompok jasa keuangan dan sub kelompok sarana dan penunjang transport.

Sedangkan 2 sub kelompok lainnya yang mengalami penurunan indeks yaitu sub kelompok transport -2,03% dan sub kelompok komunikasi dan pengiriman 1,31%.

"Secara keseluruhan kelompok ini pada Maret 2017 memberi sumbangan deflasi -0,2824%. Komoditas yang berikan sumbangan deflasi tertinggi adalah angkutan udara -0,2467%," ujarnya.