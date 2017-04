Putra dan Patrisia Sabet Gelar Duta Wisata Ketapang 2017

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Subandi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG – Fizky Antoni dan Putri Patrisia Febria Della menjadi Duta Wisata Kabupaten Ketapang 2017 setelah berhasil meraih nilai tertinggi dari dewan juri mengalahkan 20 orang peserta remaja putra putri yang mengikuti seleksi malam grand final dan penobatan duta wisata 2017.

Kegiatan yang digelar oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Ketapang berlangsung sangat meriah di Citymall Ketapang, Sabtu malam, (1/4/2017).

Baca: Duta Wisata Perpanjangan Tangan Pemerintah Tarik Wisatawan

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Bupati Ketapang, Martin Rantan diwakili Asisten III Setda Ketapang, Heronimus Tanam.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ulianus yang sekaligus ketua Panitia Pemilihan Duta Wisata Kabupaten Ketapang 2017 mengatakan seleksi duta wisata Kabupaten Ketapang yang berlagsung sejak 30 Maret 2017 diikuti sebanyak 50 peserta.

“Para peserta dari kalangan pelajar, mahasiswa dan umum harus mengikuti seleksi pemilihan duta wisata mulai dari tecnikal meeting and terview tes, tour wisata, bahkti sosial dan ajang adu bakat,” tuturnya.

Memasuki malam grand pinal penobatan duta wisata Ketapang para peserta menyisakan sebanyak 10 orang putra dan 10 orang putri finalis yang berhak masuk ke babak final.

Ia memaparkan para pemenang mendapatkan uang tunai dengan rincian untuk juara I Rp 3 juta, runner up I Rp 2 juta, runner up II Rp 1,750, 000, runner up III Rp.1.500.000. Sedangkan untuk duta berbakat, duta berbusana terbaik dan duta favorit mendapatkan uang masing masing Rp 1 juta.

Asisten III Setda Ketapang yang menyampaikan sambutan Bupati Ketapang mengatakan kegiatan tersebut disamping mencari bakat yang ada dikalangan para remaja diharapkan dia juga dapat membawa dampak yang signifikan pada pengembangan dan pembinaan generasi muda di Kabupaten Ketapang.