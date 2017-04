‎Mobil Offroad Terbang di Latber IOF Peniraman Mountain

Puluhan Off Roader Kalbar ikuti Latihan bersama dan Touring Night Adventure Peniraman Mountain 2017 pada Sabtu (1/4/2017) dan Minggu (2/4) di kecamatan Sungai Pinyuh.

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Hadi Sudirmansyah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Puluhan Off Roader Kalbar ikuti Latihan bersama dan Touring Night Adventure Peniraman Mountain 2017 pada Sabtu dan Minggu (1-2/4) di kecamatan Sungai Pinyuh.

‎Kegiatan yang atas kerjasama Pengda IOF Kalbar, Pengcab IOF Mempawah serta Yonkav 12/ Beruang Cakti ini di awali dengan latihan bersama Off Roader Kalbar pada Sabtu (1/4/2017) pagi hingga siang ini dan kemudian pada Sabtu malam dilanjutkan dengan Touring Night Adventure Peniraman Mountain.

‎Sejumlah mobil off road baik kendaraan type standart pabrikan hingga kendaraan type custom ini mencoba menaklukan rute-rute dalam Spescial Competition Stage (SCS) yang di buat oleh panitia Latber.

Dalam Latihan bersama yang kedua kalinya ini yang di ikuti off-roader seniour dan pemula ini, Panitia menyuguhkan 6 SCS yang lebih menantang dari sebelumnya, dari rute yang merayap di kaki tebing, kemiringan hingga rute yang melintasi kawasan danau kering.

Setelah latihan resmi ini, kemudian off roader melanjutkan kegiatan selanjutnya yakni Touring Night Adventur Peniraman Mountain, yakni melakukan Touring yang diawali dari kawasan pegunungan Peniraman, melintasi hutan pada malam hari dan selesai pada Minggu (2/4) dini hari.

Dalam latihan bersama, tak sedikit mobil off-roader yang bertenaga besar ini ‎harus terbang melompat dan bahkan terguling-guling saat harus melewati tantangan SCS.

Foto Bersama - Prajurit Yonkav 12 BC dengan ketua Pengda IOF Kalbar Adrianus AS. TRIBUNPONTIANAK/HADI SUDRIMANSYAH

Dalam kegiatan ini tampak diikuti selain ketua Pengda IOF Kalbar Adrianus AS, Ketua Pengcab IOF Mempawah ‎Munir Putra, serta beberapa off roader seniour dan pemula seperti Mario Vicardo Raza, Bian, Didit, Sugeng, Wahyu Nugroho dan beberapa off roader dari Sanggau, Singkawang, Sui Pinyuh dan kota Pontianak.

Kegiatan yang di hadiri langsung oleh Komandan Batalyon Kavaleri (Yonkav) 12 Beruang Cakti Letkol Kav Jamian bersama jajaran Prajurit Yonkav 12 BC sebagai bentuk dukungan pihaknya yang menilai latihan bersama offroad ini merupakan kegiatan yang sangat positif dalam menyalurkan bakat dan hobi.

"Terlebih dalam kegiatan tersebut secara terus menerus dan berulang-ulang di ingatkan kembali sosialisasi safety riding, karena pembalap yang baik itu akan selalu mengingat pentingnya safety riding, menyalurkan hobi dan bakat saat di sirkuit bukan di jalanan,"kata Letkol Kav Jamian.