Meski Banyak yang Tak Meyukai Donald Trump, Jika Dilihat IQ-nya, Dia Tergolong Manusia Super Genius

Donald Trump pengusaha sukses dan Presiden AS ber-IQ super genius

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Meskipun IQ seorang calon Presiden AS tidak dipertimbangkan ketika hendak mencalonkan diri sebagai Presiden di negara Adi Daya itu, umumnya Presiden AS tergolong sangat cerdas.

Rata-rata IQ bisa digolongkan sangat cerdas atau superior adalah 130-139. Presiden AS, Rutherford B Hayes (1887-1881) yang memimpin AS saat Perang Saudara berakhir termasuk sangat cerdas karena memiliki IQ 133.9.

Baca: Donald Trump Mengutip Perkataan Musuh Batman saat Pidato Pelantikan

George Washington Presiden pertama AS yang juga sangat terkenal dalam konflik Perang Saudara AS (1789-1797) tapi juga dikenal tidak mengalami pendidikan formal tergolong sangat cerdas dengan IQ 132.5.

Sementara Presiden AS, Dwight D Eisenhower (1953-1961) yang merupakan lulusan Akademi Militer AS elit dan pahlawan perang PDII memiliki IQ 131.9.

Baca: 6 Wanita yang Pernah Tidur Bersama Donald Trump, Nomor 4 Istri Mantan Presiden Perancis

Sejumlah Presiden AS ada juga yang memiliki IQ tergolong cerdas (120-129) seperti Presiden Lyndon Johnson (1963-1969) dengan IQ 127.83, Harry S Truman (127.55), Gerald Ford (127.08), George W Bush (124.88) dan lainnya.

Namun untuk dua Presiden AS yang baru saja lengser dan baru saja naik, Barrack Obama dan Donald Trump nilai IQ keduanya memang tergolong luar biasa (140+).

Barrack Obama yang menjabat Presiden AS selama dua periode memiliki IQ 145 dan Donald Trump, 154. Dengan demikian Donald Trump merupakan Presiden AS ber-IQ paling tinggi (super genius) kendati banyak rakyat AS yang tidak menyukainya. (INTISARIONLINE)