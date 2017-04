Ela Berharap Peringatan Hari Autis Sedunia Diselenggarakan Setiap Tahun

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Nicko Ardinata

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ela, satu diantata orangtua anak, mengatakan lomba menggambar dan mewarnai dalam rangka memperingati hari autis sedunia yang digelar di Gedung PCC, Minggu (2/4/2017) dapat meningkatkan dan mengembangkan pola berpikir anak.

"Dengan adanya acara seperti ini dapat meningkatkan dan mengembangkan pola berpikir anak. Selain itu juga anak dapat bersosialisasi dengan anak lainnya selain yang ada disekolah mereka," ujarnya, Minggu (2/4/2017)

Ia juga mengatakan peran pemerintah cukup bagus dalam mendukung pemberdayaan anak-anak yang perlu kebutuhan khusus.

"Peran pemerintah cukup bagus dalam mendukung pemberdayaan anak-anak yang perlu kebutuhan khusus, seperti pak Walikota dan Wakil Walikota kan juga hadir dalam memperingati hari autis sedunia," ujarnya.

"Seperti pak Walikota, Sutarmidji tadi ikut berduet menyanyikan lagu bunda bersama siswa dari SLB Dharma Asih. Apalagi kata pak Sutarmidji tadi, autis centernya mau dikembangkan lagi, diperluas lagi, ya bagus lah," jelasnya.

Ia berharap, semoga peringatan hari autis sedunia ini dapat diselenggarakan pertahunnya dengan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan tumbuh kembang anak



