Begini Prosedur Pendistribusian Soal UN di Sanggau

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Hendri Chornelius

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau mendistribusikan 84 kardus soal Ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), SMK/Sederajat di kantor Disbud Kabupaten Sanggau, Jumat (31/3).

“Soal UN itu akan dititipkan di tiap Polsek diwilayah masing-masing, ” kata Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau, Sudarsono.

Dikatakanya, diserahkannya soal UN ke Polsek masing-masing dan diamankan untuk menghindari kebocoran soal.

“Soal kita titipkan di Polsek sebelum di distribusikan ke sekolah pada saat pelaksanaan Ujian Nasional nanti yang akan dilaksanakan pada hari Senin mendatang (3/4/2017). Penyerahan pack soal ujian tersebut disaksikan langsung oleh Kepala Sekolah dan Kapolsek di masing-masing wilayah, ” jelasnya.

Nantinnya, lanjut Darsono, pihak panitia UN mengambil paket soal di polsek setempat sesuai jadwal mata pelajaran yang akan di ujikan.

“Proses penyerahan paket soal ujian tersebut juga di tandai dengan berita acara serah terima soal Ujian Nasional 2017,” ujarnya.

Ia menambahkan, ada empat sub rayon nantinya, diantaranya Sub Rayon 1 di SMAN 01 Sanggau, Sub Rayon 2 di SMAN 02 Sanggau, Sub Rayon 3 di SMAN 01 Kembayan, dan Sub Rayon 4 di SMKN 01 Sanggau.

“Sluruh soal UN sudah dibawa kemasing-masing sub rayon. Dari sub rayon tersebut nantinya akan dibawa ke masing-masing sekolah yang akan melaksanakan UN. Saya berharap pada tahun ini semua proses bisa berjalan lancar dan sukses,” harapnya.

Sementara itu, Kabag Ops Polres Sanggau, Kompol Ayin Nurrahman menyampaikan, hari ini aparat kepolisian mengawal pendistribusian soal UN yang dilakukan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau ke masing-masing Kecamatan dengan pengawalan dari petugas Polsek Masing-masing.

“Pengamanan soal UN, secara langsung diemban oleh Polri dan dibantu oleh Dinas terkait dan Sekolah penyelenggara UN untuk di wilayah kecamatan penempatan soal UN SMK, SMA dan sederajat, Paket C di Mapolsek, ” katanya.

Ia menambahkan, setelah selesai pelaksanaan UN, Dokumen diserahkan kembali ke Polsek untuk dibawa bersama-sama ke wilayah Kabupaten.

Ayin menagatakan, selama berada di Polsek soal UN dikawal ketat petugas kepolisian sampai dengan hari H pelaksanaan UN, artinya tidak boleh ada yang masuk ketempat penyimpanan soal tersebut.

“Karena UN nya dilaksanakan siang, makanya pagi harinya baru diambil dari Polsek soal UN itu, insyallah aman soal UN itu di Polsek. Prosedur pengamananyakan seperti itu, tetap dikawal ketat di Polsek untuk mengantisapasi adanya kebocoran soal menjelang pelaksanaan UN, ” pungkasnya.