Promo di Erafone Megastore Pontianak Sampai April Nanti

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Konsumen yang berbelanja aneka perangkat gadget di Erafone Megastore Pontianak, bakal nikmati sejumlah keistimewaan. Hal ini dikarenakan gerai jaringan ritel penjualan gadget nasional satu itu gelontorkan sejumlah promo spesial bagi konsumennya.

"Ada beberapa promo yang telah kami siapkan di Erafone Megastore Pontianak yang berlangsung sampai April nanti," ujar Area Coordinator Erafone Megastore Pontianak, Sugianto, Rabu (29/03/2017).

Lebih lanjut, beberapa promo yang dimaksudkannya di antaranya yakni promo per order Oppo F3 plus, dan iPhone 7. "Ada Cashback potongan bank satu kali cicilan untuk pembelian kredit dengan pembayaran gunakan mekanisme non tunai via kartu kredit," ungkapnya.

Selain itu, saat ini, katanya, pihaknya juga tengah gelar promo khusus untuk gadget merek Samsung yang dinamai Samsung March Fair. Dalam promo ini, setiap pembelian Samsung S7 series, konsumen bisa dapatkan free kamera bcam.

"Tipe lain Samsung juga ada. Pembelian A series 2016, bisa dapat free speaker Yoyo. Nah, khusus untuk Samsung J 5 dan J 7 2016, free speaker Yoyo," timpalnya.

Begitu pula untuk Samsung J 3 2016, yang mana konsumen bakal dihadiahi langsung berupa free memory cards 16 Gb. "Promo satu ini berlangsung sampai 16 April 2017 nanti," pungkasnya.