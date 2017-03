Dishub Singkawang Jalin Kerjasama dengan STIP

Kepala Dinas Perhubungan Kota Singkawang, Drs. Sumastro, M.Si menandatangani Naskah Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding) antara Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) yang ditandatangani/diwakili Capt. Marihot Simanjuntak, MM (sebelah kanan) dengan Dinas Perhubungan Kota Singkawang, di Ruang rapat Dinas Perhubungan Singkawang Senin (27/3).

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Dinas Perhubungan Kota Singkawang menjalin kerjasama dengan dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) dalam bidang peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya masyarakat yang tidak mampu untuk diberi keterampilan pelaut.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Singkawang, Sumastro, menyampaikan sebanyak 50 warga di Kota Singkawang mendapatkan fasilitas gelombang pertama Diklat Calon Pelaut secara cuma-cuma dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta selama 1 (satu) bulan. Peserta diberangkatkan dengan dua gelombang penerbangan yaitu Selasa (28/3/2017) dan Rabu (29/3/2017).

Dengan diberangkatkannya 50 orang ke Jakarta untuk mengikuti Diklat tersebut, menurut Sumastro, diperlukan biaya kurang lebih Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dengan asumsi per peserta memerlukan biaya sekitar Rp 15 juta terdiri dari biaya test/seleksi, transportasi, akomodasi, konsumsi, buku, dll dan biaya sebesar itu seratus persen ditanggung oleh pihak STPI.

“Dalam upaya memberikan kontribusi pengurangan angka kemiskinan atau pengurangan angka pengangguran, kita berusaha memberdayakan semua potensi yang ada, salah satu diantaranya adalah membangun net work dengan semua instansi. Kita diberi waktu satu hari untuk menerima pendaftaran dan terkumpul sejumlah 75 pendaftar. Dari 75 orang tersebut setelah tim melakukan tes kesehatan, yang lolos untuk mengikuti diklat sebanyak 50 orang” kata Sumastro.

Lebih lanjut Sumastro menjelaskan bahwa kegiatan pemberdayaan tersebut merupakan salah satu upaya dari pelaksanaan Nawa Cita Presiden Joko Widodo melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSD) Kementerian Perhubungan dalam menindaklanjuti visi dan misi dari pemerintah pusat untuk memberdayakan masyarakat usia produktif dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.

“Kegiatan ini merupakan momen yang sangat berharga bagi peserta, mudah-mudahan melalui Diklat ini bisa menjadi tonggak sejarah dalam mendapatkan pekerjaan, pengalaman dan menjalankan masa depan mereka. Sehubungan dengan hal tersebut, kami masih menampung jika ada masyarakat yang akan mendaftar untuk mengikuti diklat serupa, dengan harapan apabila ada gelombang ke dua dibuka kembali, maka daftar peserta sudah lebih siap” kata Sumastro.

Sumastro, mengatakan kegiatan pemberdaayaan masyarakat kurang mampu melalui Diklat ini bertujuan untuk membantu warga dari ekonomi tidak mampu untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi pelaut.

Selama sebulan peserta akan menerima Diklat Keterampilan Pelaut (DKP) antara lain Basic Safety Training ; Advance Fire Fighting ; Security Awareness Training; Ratings Forming Part of a Navigational Watch dan Ratings Forming Part of an Engineering Watch.

"Peserta akan dibekali latihan dasar pelaut, dari aspek keamanan, jaga di kapal, anjungan, dan permesinan, jika sudah memenuhi syarat, maka akan diberi buku pelaut. Peserta akan mengikuti sejumlah tahapan sertifikasi keterampilan pelakut, seperti Basic Safety Training (BST), Advanced Fire Fighting (AFF), Security Awareness Training (SAT-SDSD), dan Ratinf Forming for Navigation and Engineering Watch” pungkasnya.