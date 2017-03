Bedesut Rauh Tujuh Medali Dalam Kejuaraan Sepatu Roda Antar Klub

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Nicko Ardinata

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Klub Bedesut Roller Sport Pontianak mendapatkan beberapa medali dalam Kejuaraan sepatu roda antar klub, yang memperebutkan piala bergilir ke 4 Gubernur Jawa Barat, event B-Blades Open West Java 2017 kemarin.

Ada 3 kategori dalam kejuaraan sepatu roda tersebut yakni Kategori Speed, Standard dan Pemula.

Ketua Klub bedesut Roller Sport, Rahmatullah Rizieq mengatakan atletnya tidak dapat menjuarai dalam Katagori Speed, akan tetapi dalam kategori lainnya dapat menjuarainya, Kamis (30/3/2017).

Berikut perolehan emas, perak dan perunggu yang di dapat dalam Kategori Standard dan Pemula.

Katagori Standard:

2 Perak a/n Rifad Dhiya Akbar

Kategori Pemula:

2 Emas a/n Cairo Kanz Shaka Angudi dan Rafi Mulki Rizal

1 Perak a/n Tara Marischal Angudi

2 Perunggu a/n Nadya Syafwah Rizieq dan Qeyla Bintang Syafira

"Selain medali atlet juga mendapatkan piagam," jelasnya.

Rizieq juga berharap bahwa pemerintah dapat menyediakan sarana/prasarana dan persorosi Kalbar dapat membina atlet-atlet yang berpotensial.

"Adanya Sarana/prasarana yang disediakan pemerintah seperti lapangan sepatu roda, agar atlet-atlet berbakat Kalbar dapat bersaing di tingkat nasional/internasional dan kepada persorosi Kalbar dapat membina atlet-atlet yang potesial dan mengembangkanya," ujarnya.

Harapan lainnya, Kepada pihak swasta/sponsor dapat menyediakan dana bagi pekembangan sepatu roda Kalbar dan untuk atlet-atlet diharapkan dapat berlatih lebih giat lagi agar dapat meningkatkan prestasi.