Jadwal Pertandingan Danlanud Cup 2017 Hari Ini

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Wahidin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Inilah jadwal pertandingan pada penyelenggaraan hari ketiga Futsal Competition Danlanud Cup 2017 yang digelar oleh Lanud Supadio di GOR Pangsuma Pontianak, Rabu (29/3/2017) hari ini.

Bagi masyarakat Kota Pontianak dan sekitarnya yang ingin menyaksikan pertandingan-pertandingan seru tersebut, hanya cukup membayar tiket masuk sebesar Rp 5 ribu saja.

Daftar jadwal pertandingan hari ini.

Kategori Umum dari Pukul 10.00-14.00 WIB

1. Pukul 09.00-10.00 WIB, Gapikan FC vs The Boom FC (A)

2. Pukul 10.00-11.00 WIB, Dinamika Jr vs Kancil BBK FC

3. Pukul 11.00-12.00 WIB, Dinamika FC vs RS Bhayangkara

4. Pukul 12.00-13.00 WIB, IKIP PGRI vs The Legend (A)

5. Pukul 13.00-14.00 WIB, Dianeka FC vs Anisa FC

Kategori Instansi Negeri dari Pukul 14.00-18.00 WIB

1. Pukul 14.00-15.00 WIB, Dinkes Mempawah vs Ditpol AIRUD

2. Pukul 15.00-16.00 WIB, Polnep vs Lantamal

3. Pukul 16.00-17.00 WIB, Dinas Kehutanan vs Angkasa Pura

4. Pukul 17.00-18.00 WIB, Satpom AU vs IKIP-PGRI

Kategori SMA dan SMK dari pukul 18.00-22.00 WIB

1. Pukul 17.00-18.00 WIB, SMAN 7 Pontianak vs SMAN 10 Pontianak

2. Pukul 18.00-19.00 WIB, SMA Santun Untan vs SMAN 8 Pontianak

3. Pukul 19.00-20.00 WIB, SMAN 2 Pontianak vs SMAN 9 Pontianak

4. Pukul 20.00-21.00 WIB, SMAN 6 Pontianak vs MAN 2 Pontianak